'de teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde affedilen

ve

'ı ilk 11'de oynattı. Tecrübeli kaleci, böylece tam 139 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

Yanal, Volkan Demirel ve Dirar'ın yanı sıra yeni transfer Sadık Çiftpınar'a da ilk 11'de şans verdi. Ayrıca genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'da Yanal tarafından maça ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı ilk 11'i şu şekilde: Volkan Demirel; Şener, Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas; Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Valbuena; Slimani.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar ile hazırlık maçında karşılaştı. Fenerbahçe, Alkmaar'ı 3-2 mağlup ederek sezonun ikinci yarısı için ışık verdi.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada İsmail Köybaşı, 54. dakikada Mehmet Ekici ve 84. dakikada Michael Frey'den geldi. Alkmaar'ın gollerini ise 51 ve 75. dakikalarda Seuntjens kaydetti.Hazırlık maçlarını bitiren Fenerbahçe, 17 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde ise ikinci devrenin ilk maçında 21 Ocak'ta Bursaspor ile deplasmanda oynayacak.