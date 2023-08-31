UEFA Konferans Ligi play-off karşılaşmasında Twente'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da rekora koşuyor.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki son 7 maçını kazanarak bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu.
✅ 1-0 Sevilla
✅ 5-0 Zimbru
✅ 4-0 Zimbru
✅ 3-1 Maribor
✅ 3-0 Maribor
✅ 5-1 Twente
✅ 1-0 Twente
SEZONA DA 8'DE 8 İLE DEVAM EDİYOR
Öte yandan İsmail Kartallı Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm maçları da kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı.
✅ 5-0 Zimbru
✅ 4-0 Zimbru
✅ 3-1 Maribor
✅ 2-1 Gaziantep
✅ 3-0 Maribor
✅ 2-0 Samsunspor
✅ 5-1 Twente
✅ 1-0 Twente
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki son 7 maçını kazanarak bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu.
✅ 1-0 Sevilla
✅ 5-0 Zimbru
✅ 4-0 Zimbru
✅ 3-1 Maribor
✅ 3-0 Maribor
✅ 5-1 Twente
✅ 1-0 Twente
SEZONA DA 8'DE 8 İLE DEVAM EDİYOR
Öte yandan İsmail Kartallı Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm maçları da kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı.
✅ 5-0 Zimbru
✅ 4-0 Zimbru
✅ 3-1 Maribor
✅ 2-1 Gaziantep
✅ 3-0 Maribor
✅ 2-0 Samsunspor
✅ 5-1 Twente
✅ 1-0 Twente