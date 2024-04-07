Fenerbahçe Alagöz Holding, seride 2-0 öne geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 85-64 yendi ve seride 2-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding, seride 2-0 öne geçti
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07 Nisan 2024 16:53
Son güncelleme 07 Nisan 2024 16:55
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin ile karşılaştı.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 85-64 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Alagöz Holding, bu galibiyetle birlikte 2-0 öne geçti.

SET SONUÇLARI

1. SET: Fenerbahçe Alagöz Holding 24 - 18 ÇBK Mersin
2. SET: Fenerbahçe Alagöz Holding 11 - 16 ÇBK Mersin
3. SET: Fenerbahçe Alagöz Holding 28 - 12 ÇBK Mersin
4. SET: Fenerbahçe Alagöz Holding 22 - 18 ÇBK Mersin

İLK MAÇI DA FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ilk maçında Metro Enerji Salonu'nda karşılaştığı ÇBK Mersin'i 99-76'lık skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

 

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