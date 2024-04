Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe , Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.Fenerbahçe, 45+2'de Fred'in ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Sivasspor, bu gole 57. dakikada Fode Koita ile yanıt verdi. Fenerbahçe, 80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle yeniden öne geçti. Sivasspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Rej Manaj 90+4'te skora denge getirdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 86, Sivasspor 45 yaptı.Zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.Galatasaray (90)Fenerbahçe (86)Sivasspor (45)Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor, Konyaspor'u ağırlayacak.Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. 10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski, Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.Sivasspor, 12. dakikada Rey Manaj ile öne geçti. Bu dakikada Uğur'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasına gelen topa vuruşunu yapan Manaj, topu ağlara gönderdi. Yan hakem, Manaj'ın pozisyonu için ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Cihan Aydın, VAR'ı da bekledikten sonra ofsayt kararı onaylandı.Fenerbahçe, 27. dakikada etkili oldu. Bu dakikada top Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a geldi. Ali Şaşal, topu uzaklaştırmak isterken top Tadic'e geldi. Kalecinin önde olduğunu gören Tadic, sol kanattan uzak mesafeden şansını denedi. Sırp futbolcunun şutu, dışarıya gitti.Fenerbahçe, 36. dakikada maçın en net pozisyonunu buldu. Bu dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan Can, savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunu Ali Şaşal ayağıyla çıkardı.Sivasspor, 41. dakikada etkili geldi. Rakip ceza sahası önünde topu alan Koita'nın vuruşunu Livakovic son anda kornere tokatladı. Koita'nın şutundan bir dakika sonra ise Uğur'un sol kanattan ortasında top doğrudan kaleye yöneldi. Livakovic, bu topu da kornere tokatladı.Fenerbahçe, devrenin son dakikasında yine etkili oldu. Savunmanın arkasına sarkan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Dzeko, geriden gelen Tadic'i düşündü, Sivasspor savunması Tadic'ten önce araya girdi ve topu uzaklaştırdı.Fenerbahçe, 45+2'de çok şık bir golle öne geçti. Ferdi'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topu alan Fred, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Brezilyalı yıldızın şutunda top 90'a gitti ve Fenerbahçe öne geçti.Fenerbahçe, Fred'in golüyle Sivasspor karşısında devreyi önde kapattı.Fenerbahçe, 48. dakikada gole yaklaştı. Ferdi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Edin Dzeko bekletmeden vuruşunu yaptı. Dzeko'nun şutu, kaleci Ali Şaşal'da kaldı.Sivasspor, Fenerbahçe karşısında 57. dakikada eşitliği buldu. Hızlı gelişen atakta sağdan ceza sahasına giren Fode Koita, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 sonrası 64. dakikada iki değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. Osayi Samuel ve Dusan Tadic kenara geldi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 71. dakikada risk kaldı. Fenerbahçe'de bu dakikada Michy Batshuayi ve Serdar Dursun oyuna girdi. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski oyundan çıktı.Fenerbahçe'de 71'de oyundan çıkan Edin Dzeko, önce doğrudan soyunma odasına gitti. Bosnalı golcü, daha sonra yedek kulübesine döndü.İkinci gol için rakip kalede baskı kuran Fenerbahçe, aradığı golü 80. dakikada buldu. Sol kanattan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi ve Fenerbahçe, 2-1'i buldu.Sivasspor'da Rej Manaj, 88. dakikada ceza sahasında yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, oyunu sürdürdü. Hakem Aydın, VAR'ı dinledikten sonra pozisyonu izlemeye gitti. Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.Sivasspor'da kazanılan penaltıda topun başına Rej Manaj geçti. Manaj topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi.Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.13. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu Manaj ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan verdiği pasta Dzeko, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.41. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında topla buluşan Koita'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.42. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kale direğinin üzerinden kornere gönderdi.48. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortasında Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.90. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.90+8. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında topu Serdar Dursun ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.BG Grup 4 EylülCihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 85 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ (Dk. 73 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 89 Kvet), Koita (Dk. 86 Emrah Başsan), Menig (Dk. 73 Njie), ManajLivakovic, Osayi-Samuel (Dk. 64 Mert Müldür), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+11 Joshua King), Szymanski (Dk. 71 Batshuayi), Tadic (Dk. 64 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 71 Serdar Dursun)Dk. 45+2 Fred, Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 57 Koita, Dk. 90+4 Manaj (Penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor)Dk. 35 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 63 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Koita, Dk. 90 İbrahim Akdağ, Dk. 90+5 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)