Fenerbahçe, 25 günde 7 maça çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, Nisan ayında tam 7 maça çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 25 günde 7 maça çıkacak
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15 Mart 2024 16:28
Son güncelleme 15 Mart 2024 16:32
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, Nisan ayında tam 7 maça çıkacak.

Nisan ayındaki fikstürüne 3 Nisan'da iç sahada oynayacağı Adana Demirspor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, 28 Nisan'da yine iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisiyle yoğun fiksürünü tamamlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin milli ara sonrasındaki Nisan ayı fikstürü;

03.04.2024 | Fenerbahçe - Adana Demirspor

07.04.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

11.04.2024 | Olympiakos - Fenerbahçe

14.04.2024 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

18.04.2024 | Fenerbahçe - Olympiakos

21.04.2024 | Sivasspor - Fenerbahçe

28.04.2024 | Fenerbahçe - Beşiktaş

OLYMPIAKOS İLE İKİ KULVARDA RAKİP OLACAK

Öte yandan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı da futbol takımından 1 gün sonra THY EuroLeague'de Olympiakos ile karşılaşacak. Futbol maçı 11 Nisan Perşembe günü, basketbol maçı ise 12 Nisan Cuma günü oynanacak. İki mücadelede Yunanistan'da oynanacak.



 
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