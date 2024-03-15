Fenerbahçe, 25 günde 7 maça çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, Nisan ayında tam 7 maça çıkacak.
Nisan ayındaki fikstürüne 3 Nisan'da iç sahada oynayacağı Adana Demirspor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, 28 Nisan'da yine iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisiyle yoğun fiksürünü tamamlayacak.
İşte Fenerbahçe'nin milli ara sonrasındaki Nisan ayı fikstürü;
03.04.2024 | Fenerbahçe - Adana Demirspor
07.04.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe
11.04.2024 | Olympiakos - Fenerbahçe
14.04.2024 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
18.04.2024 | Fenerbahçe - Olympiakos
21.04.2024 | Sivasspor - Fenerbahçe
28.04.2024 | Fenerbahçe - Beşiktaş
OLYMPIAKOS İLE İKİ KULVARDA RAKİP OLACAK
Öte yandan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı da futbol takımından 1 gün sonra THY EuroLeague'de Olympiakos ile karşılaşacak. Futbol maçı 11 Nisan Perşembe günü, basketbol maçı ise 12 Nisan Cuma günü oynanacak. İki mücadelede Yunanistan'da oynanacak.
Nisan ayındaki fikstürüne 3 Nisan'da iç sahada oynayacağı Adana Demirspor maçıyla başlayacak olan Fenerbahçe, 28 Nisan'da yine iç sahada oynayacağı Beşiktaş derbisiyle yoğun fiksürünü tamamlayacak.
İşte Fenerbahçe'nin milli ara sonrasındaki Nisan ayı fikstürü;
03.04.2024 | Fenerbahçe - Adana Demirspor
07.04.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe
11.04.2024 | Olympiakos - Fenerbahçe
14.04.2024 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
18.04.2024 | Fenerbahçe - Olympiakos
21.04.2024 | Sivasspor - Fenerbahçe
28.04.2024 | Fenerbahçe - Beşiktaş
OLYMPIAKOS İLE İKİ KULVARDA RAKİP OLACAK
Öte yandan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı da futbol takımından 1 gün sonra THY EuroLeague'de Olympiakos ile karşılaşacak. Futbol maçı 11 Nisan Perşembe günü, basketbol maçı ise 12 Nisan Cuma günü oynanacak. İki mücadelede Yunanistan'da oynanacak.