Fenerbahçe 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü start verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
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18 Haziran 2021 16:36
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.


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