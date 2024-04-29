Federico Valverde: 'Musiala'yı durdurmak çok zor'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak Real Madrid'de yıldız oyuncu Federico Valverde açıklamalarda bulundu.



Bayern Münih'in en önemli silahlarından Jamal Musiala hakkında gelen soruyu cevaplayan Valverde şu ifadeleri kullandı:



"Jamal Musiala'yı durdurmak zor. Çok genç ama şimdiden o kadar çok şey başardı ki. Ona saygı duymalısınız. Umarım onu durdururuz ve onlardan daha iyi oluruz. O bu döneme damgasını vuracak bir oyuncu."





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