Federico Valverde: "Musiala'yı durdurmak çok zor"

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Federico Valverde, Bayern Münih maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Federico Valverde: 'Musiala'yı durdurmak çok zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2024 20:29
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak Real Madrid'de yıldız oyuncu Federico Valverde açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in en önemli silahlarından Jamal Musiala hakkında gelen soruyu cevaplayan Valverde şu ifadeleri kullandı:

"Jamal Musiala'yı durdurmak zor. Çok genç ama şimdiden o kadar çok şey başardı ki. Ona saygı duymalısınız. Umarım onu durdururuz ve onlardan daha iyi oluruz. O bu döneme damgasını vuracak bir oyuncu."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery