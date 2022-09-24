Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA
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Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı
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23 Eylül 2022 23:06
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Samsunspor-OGM Ormanspor: 74-64

Çağdaş Bodrumspor-Antalya Güneşi: 91-71

B Grubu:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 93-65

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net: 56-57

C Grubu:

Final Spor-Ankaragücü Mamak Belediyesi: 76-67

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 85-70

D Grubu:

Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy: 83-91

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Depomaxx Haremspor: 80-85

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