Fatih Terim'den Konyaspor maçı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Konyaspor maçı açıklaması
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17 Ekim 2021 18:20
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı Fatih Terim "Yaptığımız küçük bir değişiklik ilk yarı bizi pozitif oynattı, olağanüstü bir oyun oldu ilk yarı bizim adımıza. Pozisyonlar yakaladık, bayağı pozisyon bulduk. Bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi, hepsi yüzde 100. 2-0 başka, 1-0 başka, başka bir oyun oynanacaktı. İlk yarı neticeyi almalıydık." dedi.

İkinci yarı hakkında konuşan Terim "2. yarıda çok da bu konuda bir şey söylememe rağmen herhalde 3 puanını kritik oluşu, birçok iyi oynadığımız maçı gereksiz kaybetmemiz bir koruma içgüdüsüne dönüştürdü. Bazı oyuncuları değiştirdiğimizde oyun biraz bize geçer gibi oldu ama esasında Konyaspor'daydı top. Bir pozisyon dışında iyi savunduk, bazen savunma da lazım. Burada 3 puan kritikti, bazen iyi oynamadığımızda puanı almasını bilmeliyiz. Daha iyi oyun seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın gelecekte." ifadelerini kullandı.

Kadroda olmayan Sacha Boey hakkında da konuşan Terim "Sacha Boey'i Rusya'ya götüreceğiz. Marsilya'daki gibi bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünce var, oynayabilecek seviyedeyse oynatmak istiyoruz. Taylan'ı da sarı karta ramak kaldığı için çıkardım, o da iyi oynuyordu. Boey en kötü Beşiktaş maçında oynar." açıklamasını yaptı.


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