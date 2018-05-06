Fatih Terim: 'Başakşehir maçını unutun'

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camiasına önceki gün Twitter'dan "KONSANTRASYON!" diye tweet atan teknik direktör Fatih Terim, dün Akhisar yolculuğu öncesi futbolcularına 15 dakika süren önemli bir konuşma yaptı.Medipol Başakşehir'in önceki gün Demir Grup Sivas ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk için son 3 maçta 7 puanın yeteceği gerçeğinin unutulmasını isteyen Terim, şunları söyledi:"Başakşehir'in puan kaybetmesi bizim adımıza güzel bir gelişme ancak sizden o maçı unutmanızı istiyorum. Beraberlik gibi bir lüksümüz yok. Kalan 3 maçtan 9 puan alıp, sadece 270 dakika uzakta olduğumuz o şampiyonluğu kazanmalıyız. Başkaları şimdiden şampiyon ilan edebilir ama siz o yanlışa düşmeyin. Rakiplerinizin ne yaptığını unutun ve oyununuza odaklanın."