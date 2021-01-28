Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında 29 Ocak Cuma günü Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.
Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligin 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Karagümrük, sezonun ilk yarısını 30 puanla 8. sırada tamamladı.
Geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor ise topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.
Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligin 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Karagümrük, sezonun ilk yarısını 30 puanla 8. sırada tamamladı.
Geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor ise topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.