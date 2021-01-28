Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında 29 Ocak Cuma günü deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor deplasmanında
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28 Ocak 2021 13:34
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 22. hafta açılış maçında 29 Ocak Cuma günü Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Karagümrük, sezonun ilk yarısını 30 puanla 8. sırada tamamladı.

Geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor ise topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.



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