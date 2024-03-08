Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanında
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08 Mart 2024 14:01
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan İstanbul temsilcisi, 16. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

Oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

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