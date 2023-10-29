Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Kırmızı-siyahlılar, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA ISINMADA SAKATLIK!
Trabzonspor'da Trezeguet'in ilk 11'de maça başlayacağı açıklandı ancak Mısırlı futbolcu ısınma esnasında sakatlık yaşadı ve Fountas 11'e dahil edildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında bileğinde ağrı hisseden futbolcumuz Trezeguet'nin yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi." denildi.
11'ler
Fatih Karagümrük
Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın.
Trabzonspor
Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir, Fountas, Onuachu.
Trabzonspor'un eksikleri
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic, Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'i yanı sıra Kourbelis, maç kadrosuna alınmadı.
Karagümrük'te 4 eksik
Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yaralanamayacak.
Kırmızı-siyahlı kulüpte sakatlıkları devam eden Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Kırmızı-siyahlılar, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA ISINMADA SAKATLIK!
Trabzonspor'da Trezeguet'in ilk 11'de maça başlayacağı açıklandı ancak Mısırlı futbolcu ısınma esnasında sakatlık yaşadı ve Fountas 11'e dahil edildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında bileğinde ağrı hisseden futbolcumuz Trezeguet'nin yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi." denildi.
11'ler
Fatih Karagümrük
Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın.
Trabzonspor
Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir, Fountas, Onuachu.
Trabzonspor'un eksikleri
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic, Bakasetas, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'i yanı sıra Kourbelis, maç kadrosuna alınmadı.
Karagümrük'te 4 eksik
Trabzonspor'u ağırlayacak VavaCars Fatih Karagümrük, 4 oyuncusundan yaralanamayacak.
Kırmızı-siyahlı kulüpte sakatlıkları devam eden Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.