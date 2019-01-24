Faried: "Nets, beni yanlış yönlendirdi"

Kenneth Faried, Brooklyn'deki hayal kırıklığı yaratan görev süresinde Nets'i kendisini "yanlış ifadeler kullanarak" yanlış yönlendirmekle suçladı.
29 yaşındaki Faried, sadece dokuz maçta oynadıktan sonra kontratı ödenerek serbest bırakıldı ve ekibin rolünü asla netleştiremediğini söyledi.
Atletik forvet, serbest kalınca hızlı bir şekilde Houston Rockets ile anlaşmıştı.
İfadeleri şu şekildeydi: "Çok sinir bozucu. Birsürü 'Sakatlığın etkisi azalınca seni oynatacağız' ve 'Şu zaman, bu zaman oynatacağız' cümleleri döndü. Bana sadece beni ne zaman oynatacağını ya da oynatmak istemediğini söyle. Beni burada istiyorsan ya da istemiyorsan, bunu belirt. Çünkü ben dürüst bir oyuncuyum, yüreğimle ve her şeyimi ortaya koyarak oynarım. Duygularımı da açıkça belli eden biriyimdir. Bana yalan söyleyip yanlış ifadeler kullanırsan mutlu olmam."
"BİRBİRİMİZİ AKSATMAYALIM.."
Nets'in kendisine güvenmediğine inanan Faried, takımın bunu bu şekilde gösterdiğini de ekledi: "Algı bu şekildeydi. 'Seni henüz tanımıyoruz' gibi.. Neden benimle oynamayacaklarına dair bir sürü mantıksız bahane vardı. Eğer bir sonuca ulaşırlarsa, o hamleyi yapmaları taraftarıydım. Çünkü ne ben sizi aksatmak isterim, ne de benim kariyerimi aksatmanızı isterim."
"D'ANTONI BANA KARŞI ÇOK DÜRÜSTTÜ"
Faried, Çarşamba günü Rockets ile Knicks'e karşı oynanan maça hazırlanmak için New York'a döndü ve Rockets antrenörü Mike D'Antoni'nin iletişiminden ötürü çok mutlu olduğunu da ayrıca belirtti: "Mike direk yüzüme söyledi, 'Hey hemen ilk beş başlamayacaksın, Nene'yi başlatacağız ama oynayacaksın. Ondan oynamaya hazır ol. Ve çok dakika alabilirsin çünkü sana ihtiyacımız var.' dedi. Buna saygı duydum çünkü bana gerçeği söyledi ve dürüsttü. Eğer 'Bu gece sana ihtiyacımız yok, seni çıkarmadan önce hücumun ısınmasını beklememiz lazım' falan deseydi, anlayışla karşılardım. Her iki şekilde de saygı duyuyorum."