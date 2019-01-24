Faried: "Nets, beni yanlış yönlendirdi"

"BİRBİRİMİZİ AKSATMAYALIM.."

"D'ANTONI BANA KARŞI ÇOK DÜRÜSTTÜ"

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Kenneth Faried, Brooklyn'deki hayal kırıklığı yaratan görev süresinde Nets'i kendisini "yanlış ifadeler kullanarak" yanlış yönlendirmekle suçladı.29 yaşındaki Faried, sadece dokuz maçta oynadıktan sonra kontratı ödenerek serbest bırakıldı ve ekibin rolünü asla netleştiremediğini söyledi.Atletik forvet, serbest kalınca hızlı bir şekilde Houston Rockets ile anlaşmıştı.İfadeleri şu şekildeydi:Nets'in kendisine güvenmediğine inanan Faried, takımın bunu bu şekilde gösterdiğini de ekledi:Faried, Çarşamba günü Rockets ile Knicks'e karşı oynanan maça hazırlanmak için New York'a döndü ve Rockets antrenörü Mike D'Antoni'nin iletişiminden ötürü çok mutlu olduğunu da ayrıca belirtti: