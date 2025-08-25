Fabio Capello'dan Santiago Gimenez'e eleştiri!

Milan'ın Cremonese karşısındaki performansını değerlendiren Fabio Capello, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamalarda takımı ağır sözlerle eleştirdi.
Capello, "Bir noktada maçı izlerken eşime 'bu geçen seneki Milan' dedim. Geçen sezonun tüm sorunları yine ortaya çıktı: düşük tempo, top kaybedildiğinde yanlış pozisyon alma ve en önemlisi kişilik eksikliği" ifadelerini kullandı.
Santiago Gimenez'i eleştiren Capello, "Modric istisna, kuralı bozmaz. Ama diğer sorunlar çok net. Mesela Gimenez, San Siro'da zorlanıyor gibi görünüyor. Milan formasıyla o stadyumda oynamak başka yerde oynamaya benzemez" dedi.
Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin maç sonrası yaptığı "Takım tehlikeyi algılamakta zorlanıyor" sözlerine de değinen Capello, "Haklı ama bu durum tamamen oyuncuların tutumu ve pozisyon alışlarıyla ilgili. Milan top kaybettiğinde dengesiz kalıyor ve rakipler 4-5 oyuncuyla boş alanlardan faydalanabiliyor. Loftus-Cheek geri dönmekte zorlanıyor, Fofana ise çok öne çıkıyor. Bu işaretleri zaten Bari'ye karşı oynanan İtalya Kupası maçında görmüştük" yorumunu yaptı.
