25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Fabio Capello'dan Santiago Gimenez'e eleştiri!

Efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Milan'ın son durumu hakkında eleştirilerde bulundu.

calendar 25 Ağustos 2025 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Milan'ın Cremonese karşısındaki performansını değerlendiren Fabio Capello, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamalarda takımı ağır sözlerle eleştirdi.

Capello, "Bir noktada maçı izlerken eşime 'bu geçen seneki Milan' dedim. Geçen sezonun tüm sorunları yine ortaya çıktı: düşük tempo, top kaybedildiğinde yanlış pozisyon alma ve en önemlisi kişilik eksikliği" ifadelerini kullandı.

Santiago Gimenez'i eleştiren Capello, "Modric istisna, kuralı bozmaz. Ama diğer sorunlar çok net. Mesela Gimenez, San Siro'da zorlanıyor gibi görünüyor. Milan formasıyla o stadyumda oynamak başka yerde oynamaya benzemez" dedi.


Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin maç sonrası yaptığı "Takım tehlikeyi algılamakta zorlanıyor" sözlerine de değinen Capello, "Haklı ama bu durum tamamen oyuncuların tutumu ve pozisyon alışlarıyla ilgili. Milan top kaybettiğinde dengesiz kalıyor ve rakipler 4-5 oyuncuyla boş alanlardan faydalanabiliyor. Loftus-Cheek geri dönmekte zorlanıyor, Fofana ise çok öne çıkıyor. Bu işaretleri zaten Bari'ye karşı oynanan İtalya Kupası maçında görmüştük" yorumunu yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
