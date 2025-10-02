02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
1-09'
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
0-08'
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-09'
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
1-09'
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-09'
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
0-09'
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
0-08'
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-09'
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
0-08'
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
0-09'
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
0-18'
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
0-09'
02 Ekim
Celtic-Braga
0-09'
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-07'
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-09'
02 Ekim
Bologna-Freiburg
0-09'
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Fabio Cannavaro, Özbekistan yolunda!

Özbekistan Milli Takımı, teknik direktörlük görevi için Fabio Cannavaro ile anlaşma sağladı.

02 Ekim 2025 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Fabio Cannavaro, Özbekistan yolunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası sürecinde Özbekistan Milli Takımı'nın başına geçmek için sözlü olarak anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar, kontrat şartlarında uzlaşmaya vardı. Resmî evrakların ise önümüzdeki 24-48 saat içerisinde incelenip imzalanması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2006 Dünya Kupası'nı İtalya ile kazanan efsane savunmacı, teknik direktörlük kariyerinde Guangzhou, Al Nassr, TJ Quanjian, Çin Milli Takımı, Benevento, Udinese ve Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
