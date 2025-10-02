Fabio Cannavaro, Özbekistan yolunda!

İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası sürecinde Özbekistan Milli Takımı'nın başına geçmek için sözlü olarak anlaşmaya vardı.



SÖZLEŞME DETAYLARI



Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar, kontrat şartlarında uzlaşmaya vardı. Resmî evrakların ise önümüzdeki 24-48 saat içerisinde incelenip imzalanması bekleniyor.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



2006 Dünya Kupası'nı İtalya ile kazanan efsane savunmacı, teknik direktörlük kariyerinde Guangzhou, Al Nassr, TJ Quanjian, Çin Milli Takımı, Benevento, Udinese ve Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.



