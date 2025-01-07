F.Bahçe'den çifte Eyüp harekatı!

Fenerbahçe, Eyüpspor'un Türk yıldızları Ahmed Kutucu ve Berke Özer için temaslarını hızlandırdı.

Haber; Sabah
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F.Bahçe'den çifte Eyüp harekatı!
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07 Ocak 2025 12:19
Takımda yerli havuzunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer için bir süredir Eyüpspor kulübüyle görüşmeler yapıyordu.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan iki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim önemli mesafeler kat etti.

24 yaşındaki Kutucu'nun hücumun her bölgesinde forma giyebilme özelliğiyle teknik direktör Jose Mouirinho'nun gözdesi olduğu öğrenildi.

YÖNETİM PARA ARTI TAKASLA İŞİ BİTİRECEK

Eyüpspor, milli futbolcunun bonservisine 7 milyon Euro isterken, Kanarya'nın takas artı para teklif ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki kaleci Berke'yi de ikna ettiği ve kulübü ile pazarlığın sürdüğü ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin, bu iki yıldıza da imza attırmaya yakın olduğu kaydedildi. 

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