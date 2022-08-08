Ezgjan Alioski'nin gözü Jorge Jesus'ta

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, Ümraniyespor maçında şans bekliyor. Futbolcu, Kadıköy'de ilki yaşamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ezgjan Alioski'nin gözü Jorge Jesus'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2022 12:46
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki transferlerinden biri olan Ezgjan Alioski, takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Futbolcunun gözü teknik direktör Jorge Jesus'ta olacak.

ALIOSKI, JESUS'TAN ŞANS BEKLİYOR

Makedon sol bek oyuncusunun bu akşamki Ümraniyespor maçında kadroya girmesi bekleniyor. Fenerbahçe'ye imza attığı için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Alioski, Kadıköy'de ilk kez taraftarın karşısında sahaya çıkmak için şans bekliyor.

ALIOSKI'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Öte yandan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un maçın 11'inde olmasa bile ilerleyen dakikalarda futbolcuya süre vermesi öngörülüyor. Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leeds United takımlarında forma giydi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ