ALIOSKI, JESUS'TAN ŞANS BEKLİYOR

ALIOSKI'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki transferlerinden biri olan Ezgjan Alioski, takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Futbolcunun gözü teknik direktör Jorge Jesus'ta olacak.Makedon sol bek oyuncusunun bu akşamki Ümraniyespor maçında kadroya girmesi bekleniyor. Fenerbahçe'ye imza attığı için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Alioski, Kadıköy'de ilk kez taraftarın karşısında sahaya çıkmak için şans bekliyor.Öte yandan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un maçın 11'inde olmasa bile ilerleyen dakikalarda futbolcuya süre vermesi öngörülüyor. Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de 30 maçta sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leeds United takımlarında forma giydi.