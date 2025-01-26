Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Tayfur Bingöl attı. Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü attı. Eyüpspor'un golünde asist yapan Emre Mor da bu sezon ilk asistini yaptı.



Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bodrum FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.



Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, 36 puana yükseldi. Bodrum FK, 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu topu alan Sipay Bodrum FK oyunsusu Fredy, ceza sahasında bulunan Puscas'a pas verdi. Puscas'ın vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.



13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Eyüpspor atağında ceza sahasına yapılan orta, savunmadan döndü. Topla buluşan Emre Mor, yeniden ceza sahasına orta yaptı. Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1



19. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında, Okita'nın şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.



29. dakikada Bodrum FK oyuncusu Okita'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Berke Özer kornere çeldi.



İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi, ceza sahasında topla buluştu. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



73. dakikada Sipay Bodrum FK, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Fredy'nin ceza sahasına yolladığı ve savunmadan dönen top, Taylan Antalyalı'nın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



79. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Celal Dumanlı, topla ceza sahasına girdi. Celal'in kale önüne doğru yolladığı top, kimse dokunamayınca direğin yanından dışarı çıktı.



82. dakikada orta alanda topa hakim olan Bodrum FK oyuncusu Celustka, Dimitrov'a pas verdi. Dimitrov'un sağ kanattan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.



Karşılaşmayı İstanbul ekibi 1-0 kazandı.



Stat: Grey Beton Bodrum



Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak



Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Dk. 76 Üzeyir Ergün), Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed (Dk. 76 Celal Dumanlı), Okita (Dk. 83 Bardhi), Seferi (Dk. 64 Dimitrov), Puscas (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar)



ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba (Dk. 90+2 Hüseyin Maldar), Halil Akbunar (Dk. 61 Yalçın Kayan), Vezo, Emre Mor (Dk. 90+2 Hamza Akman), Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Dorukhan Toköz), Umut Meraş (Dk. 46 Caner Erkin)



Gol: Dk. 13 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Claro, Dk. 59 Halil Akbunar, Dk. 75 Berke Özer, Dk. 77 Melih Kabasakal, Dk. 77 Ampem, Dk. 89 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor), Dk. 56 Ege Bilsel, Dk. 90+6 Celustka (Sipay Bodrum FK)



