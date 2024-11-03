Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Arda Turan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 11 ve 60. dakikalarda Mame Thiam kaydetti. Başarılı futbolcu, ligde bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.



RIZA ÇALIMBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ



Hatayspor'da 21. dakikada Rui Pedro'nun kaydettiği beraberlik golü VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu karara yoğun itirazlarda bulunan Rıza Çalımbay, kırmızı kartla tribüne gönderildi.



ARDA TURAN'DAN TEPKİ



Ev sahibi ekipte ise 57. dakikada Mame Thiam'ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Arda Turan, ofsayt bayrağının erken kaldırıldığı gerekçesiyle hakeme tepki gösterdi.



HATAYSPOR'UN GALİBİYETİ YOK



Özhan Pulat ile yollarını ayırdıktan sonra Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçın 4'ünde kaybetti. Çalımbay'ın takımı 2 de beraberlik aldı.



Eyüpspor ise bu sezon ligde 5. galibiyetini aldı. İstanbul temsilcisi, 11 maçta ayrıca 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 19'a çıkardı. Ligde henüz galip gelemeyen Hatayspor ise 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.



11. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Ahmed Kutucu, sol kenarda buluştuğu meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Altıpasın soluna iyi hareketlenen Thiam, tek vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



20. dakikada Atakaş Hatayspor'da sağdan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Rivas, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Pedro'ya yerden çevirdi. Pedro, topu kontrol ettikten sonra sağına çekerek ceza sahasına girdi ve yerden köşeye sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol sonrasında Eyüpspor tarafı yoğun itirazda bulundu. VAR hakemi, 21. dakikada hakemi pozisyonu incelemesi için çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, gol kararını iptal etti.



Aynı dakikada itirazlarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sarı kart gördü. İtirazını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





60. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Atakaş Hatayspor savunmasının hatasında önde baskıyla topu kazanan Ahmed Kutucu'nun kaleciyle karşı karşıya şutunda Erce'nin ayağından seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırmak istedi. Altıpas önünde topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.



79. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı sağ kenarda kontrol ettikten sonra yay üzerinde Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed'in bekletmeden pasında kaleyi cepheden gören noktadan Ampem'in sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top yandan auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Ali Can Alp, Bersan Duran

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 46 Vezo), Emre Akbaba (Dk. 85 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Dk. 85 Halil Akbunar), Saiz (Dk. 58 Taşkın İlter), Ampem (Dk. 90+3 Tayfur Bingöl), Thiam

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 55 Bamgboye), Kilama (Dk. 68 Recep Burak Yılmaz), Calvo, Cengiz Demir, Diack, Fernandes (Dk. 68 Boutobba), Görkem Sağlam (Dk. 86 Selimcan Temel), Pedro (Dk. 68 Abdulkadir Parmak), Rivas, Aboubakar

Goller: Dk. 11 ve 60 Thiam (ikas Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 21 Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Pedro, Dk. 48 Görkem Sağlam, Dk. 51 Kerim Alıcı, Dk. 90+1 Calvo (Atakaş Hatayspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 71 Ahmed Kutucu, Dk. 72 Berke Özer (ikas Eyüpspor)







