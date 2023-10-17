Dallas Mavericks guardı Dante Exum, Avrupa'da oynadığı dönem sırasında karşılaştığı zorluklar, fırsatlar ve kişisel gelişimi hakkında konuştu.



Avrupa'daki basketbolun kalitesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Exum, birinci sınıf koçların kendisi üzerindeki etkisini vurguladı:



"Avrupa'ya gelmek benim için harika bir deneyimdi. Buradaki basketbol inanılmaz bir kaliteye ve dünyanın en iyi antrenörlerinden bazılarına sahip. Bu fırsatı sahada yer almak, yardımcı olabileceğimi göstermek ve daha fazlasını öğrenmek için kullanmak istedim. Daha az maç oynamak, yalnızca sağlıklı kalmama ve daha fazla oynayabilmeme değil, aynı zamanda Avustralya Milli takımında da bana yardımcı olan bir durum."



"BARÇA'DA HER ŞEY HIZLI GELİŞTİ"



Barça'da geçirdiği zamanı da değerlendiren Exum, sezon ortasında üç aylık sözleşmeyle ekibe katılmanın benzersiz deneyimini şu şekilde dile getirdi:



"Barça benim için çok iyiydi. Ama aslında Partizan'da geçirdiğim süre daha iyiydi. Barselona'ya sezon ortasında katılmıştım. Deneme kontratı ile kendimi bulmaya çalışıyordum... İlk haftamda doğrudan oynamaya başlamıştım ve Real Madrid'e karşı ilk maçıma çıkmıştım.



İlk üç gün çok şey yaşanmıştı. Takıma nasıl uyum sağlayacağımı ve rolümü nasıl bulacağımı çözmeye çalışıyordum. Ekibin kalanı sezon öncesi dönemden beri birlikteydiler. Daha sonra Partizan'a katılmak bana bütün bir sezon boyunca nerede olduğumu ve kim olduğumu gösterme fırsatı vermişti. NBA'e geri döndüğüm için Partizan'a teşekkür etmem gerekir."



"OBRA SÜREKLİ %100'ÜNÜZÜ İSTİYOR"



Exum'ın Partizan'da geçirdiği zamanın en önemli anlarından biri, Zeljko Obradovic'in uzman koçluğu altında çalışmasıydı:



"Zeljko Obradovic hakkında önceden bazı şeyler duymuştum. Ekpe Udoh gibi, onun hakkında konuştuğum herkes onun basketbolu gerçekten anlayan harika bir koç olduğunu söylüyordu.



Sürekli bağırması ve size yapmanız gereken şeyleri söylemesinin nedeni de bu. Oyuncularının yeteneklerine dair beklentileri oldukça yüksek oluyor. Aynı şey Partizan taraftarları için de geçerli. Her gece %100'ünüzü verdiğinizi görmek istiyorlar. Zeljko Obradoviç'in istediği de tam olarak bu."



"DAHA ÇOK SORUMLULUK ALDIM"



Exum ayrıca Obradovic'in koçluk felsefesinin kendisini takımın geri kalanından daha fazla sorumluluk almaya zorladığını ve hem oyuncu hem de sahadaki lider olarak gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtti:



"Avrupa'ya geldiğimde en büyük soru, oyun kurucu oynayıp oynayamayacağım üzerineydi. Zeljko pek çok harika oyun kurucuyu çalıştırmıştı ve kendisi sizi sahaya sürüp elinize topu veren ve hücumu yönetmenizi söyleyen tipik koçlardan değil. Tam olarak ne yaptığınızı bilmek istiyor. Takımın geri kalanından çok daha fazla sorumluluk almamı istemişti."



Exum, Belgrad'da geçirdiği zamanı şu sözlerle özetledi: "Buranın beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdiğini düşünüyorum. Sahadaki o lider ve oyun kurucu olabileceğimi bilmemi sağlaması açısından."



