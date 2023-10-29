Premier Lig 10. hafta maçında Everton, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.



London Stadium'da oynanan maçı Everton 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 51. dakikada Calvert-Lewin'den geldi.



Alınan bu sonucundan ardından Everton puanını 10'a yükseltti. West Ham ise 14 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brighton'u ağırlayacak. West Ham ise Brentford ile oynayacak.



