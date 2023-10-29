29 Ekim

Everton, West Ham'ı deplasmanda devirdi!

Premier Lig 10. hafta maçında Everton, deplasmanda West Ham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Everton, West Ham'ı deplasmanda devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 18:02
Premier Lig 10. hafta maçında Everton, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.

London Stadium'da oynanan maçı Everton 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 51. dakikada Calvert-Lewin'den geldi.

Alınan bu sonucundan ardından Everton puanını 10'a yükseltti. West Ham ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brighton'u ağırlayacak. West Ham ise Brentford ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery