Premier Lig 10. hafta maçında Everton, deplasmanda West Ham ile karşılaştı.
London Stadium'da oynanan maçı Everton 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 51. dakikada Calvert-Lewin'den geldi.
Alınan bu sonucundan ardından Everton puanını 10'a yükseltti. West Ham ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brighton'u ağırlayacak. West Ham ise Brentford ile oynayacak.
London Stadium'da oynanan maçı Everton 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 51. dakikada Calvert-Lewin'den geldi.
Alınan bu sonucundan ardından Everton puanını 10'a yükseltti. West Ham ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brighton'u ağırlayacak. West Ham ise Brentford ile oynayacak.