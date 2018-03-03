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Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın en değerli oyuncusu Khimki karşılaşmasında 15 sayı, 15 ribaunt, 3 asistle oynayan Baskonia'nın Gürcü basketbolcusu Tornike Shengelia oldu.

Kaynak: AA
Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu
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03 Mart 2018 16:33
THY Avrupa Ligi'nde Baskonia forması giyen Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, 24. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin sahasında Rusya'nın Khimki takımını 87-77 yendiği maçta 28 verimlilik puanıyla oynayan Shengelia, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Karşılaşmayı 15 sayı, 15 ribaunt, 3 asistle tamamlayan 26 yaşındaki Shengelia, 2 sayılık atışlarda 12'de 6 ve serbest atışlarda da 5'te 3 ile oynadı.

CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, deplasmanda Maccabi FOX'u 93-73 yendiği maçta topladığı 27 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu.

Khimki forması giyen ve Baskonia maçında 26 verimlilik puanı elde eden Anthony Gill ise MVP sıralamasında 3. basamakta yer aldı.

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