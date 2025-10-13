13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-068'
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-166'
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor

EuroLeague'de 4. ve 5. hafta mücadelelerini kapsayan çift maç haftası Salı günü başlıyor.

13 Ekim 2025 16:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor
EuroLeague'de 4 ve 5. hafta karşılaşmalarını kapsayan çift maç haftası, Salı günü oynanacak mücadelelerle başlayacak.
 
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 ve 5. hafta maçları yarın başlayıp 17 Ekim Cuma günü sona erecek.
 
Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko iki haftayı da İstanbul'da, Anadolu Efes ise bir maçını içeride bir maçını deplasmanda oynayacak.
 
Yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, 5. haftada ise Bayern Münih'i 16 Ekim Perşembe günü ağırlayacak. 4. haftayı Yunan temsilcisi Olympiakos deplasmanında geçirecek Anadolu Efes ise bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'la 5. haftada İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
 
PROGRAM
 
THY Avrupa Ligi'nde 4 ve 5. hafta maçlarının programı şöyle:
 
4. hafta:
 
Salı:
 
20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)
 
20.45 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
 
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)
 
21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes
 
21.30 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
 
15 Ekim Çarşamba:
 
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC Asvel (Fransa)
 
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)
 
21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)
 
21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)
 
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Baskonia (İspanya)
 
5. hafta:
 
16 Ekim Perşembe:
 
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)
 
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
 
20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Almanya)
 
22.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)
 
17 Ekim Cuma:
 
20.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)
 
20.30 Monaco (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)
 
20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
 
21.00 LDLC Asvel (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)
 
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)
 
21.45 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
