PARTIZAN, LJAJIC İÇİN DEVREDE

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADARDI?

Beşiktaş'taki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Futbolcuya Al Nassr'dan sonra Partizan'ın da ilgi gösterdiği öne sürüldü.Orta sahaya takviye yapmak isteyen Partizan bu doğrultuda somut adımlar atıyor. Partizan, eski futbolcusu Ljajic için devreye girdi.2008'de Partizan'ın altyapısından A takıma yükselen Adem Ljajic, Ocak 2010'da 6.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olarak kulübüne önemli bir bonservis kazandırmıştı.Hatırlanacağı üzere Adem Ljajic, Beşiktaş'a önce kiralık olarak gelmiş daha sonra da bonservisi 6.5 milyon euro karşılığında alınmıştı. Ljajic, son resmi maçına 11 Mayıs 2021'de oynanan Karagümrük maçında çıkmıştı. Futbolcu geçen sezon hiçbir maçta oynayamadı.