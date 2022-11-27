Eski Galatasaraylı'dan Beşiktaş'a transfer desteği

Almanya ekibi Bochum'da forma giyen Japon kanat oyuncusu Takuma Asano'yu bonservisiyle almayı planlayan Beşiktaş, bu isim için girişimlerini sürdürüyor.
Deneyimli oyuncunun, İstanbul ve Beşiktaş hakkında daha önce Galatasaray forması giyen milli takımdan arkadaşı Yuto Nagatomo'dan bilgi aldığı kaydedildi.
Almanya'dan ayrılığa sıcak bakan Asano'nun, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu baktığı konuşuluyor. Takuma Asano, Japonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atmıştı.
Deneyimli oyuncunun, İstanbul ve Beşiktaş hakkında daha önce Galatasaray forması giyen milli takımdan arkadaşı Yuto Nagatomo'dan bilgi aldığı kaydedildi.
Almanya'dan ayrılığa sıcak bakan Asano'nun, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu baktığı konuşuluyor. Takuma Asano, Japonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atmıştı.
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