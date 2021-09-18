Erzurumspor, 90+5'te penaltıyla güldü!

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Erzurumspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor, 90+5'te penaltıyla güldü!
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18 Eylül 2021 18:08
TFF 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Erzurumspor'u ağırladı.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Novikovas kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla 3. sırada yer aldı. 2. yenilgisini alan Eyüpspor ise 12 puanla 2. sırada yer buldu.

Erzurumspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.


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