Erzurumspor, 90+5'te penaltıyla güldü!

TFF 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Erzurumspor'u ağırladı.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Novikovas kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla 3. sırada yer aldı. 2. yenilgisini alan Eyüpspor ise 12 puanla 2. sırada yer buldu.
Erzurumspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Novikovas kaydetti.
Bu sonucun ardından Erzurumspor, 4. galibiyetini aldı ve 12 puanla 3. sırada yer aldı. 2. yenilgisini alan Eyüpspor ise 12 puanla 2. sırada yer buldu.
Erzurumspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.