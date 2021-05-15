Ersin Destanoğlu: "Bunların hepsi hayaldi!"

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, şampiyonluk sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Bunların hepsi hayaldi!'
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15 Mayıs 2021 22:44
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Altyapıda şampiyonluk hayali kurduğunu söyleyen Destanoğlu, "Çok mutluyum. Altyapıdan çıkıp şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Bunların hepsi hayaldi. Pandemi döneminde evde bunları hayal ediyorduk. Deplasmanda son maç, son dakikalarda şampiyonluk. İnşallah devamını getiririz." dedi.


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