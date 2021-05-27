Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü ile adı anılmasının ardından özellikle yardımcıları konusunda gündeme gelen Erol Bulut'un ekibi belli oldu.



Kırmızı – Siyahlı ekibe 10 yardımcısı ve bir de medya danışmanı ile geleceği iddia edilen 46 yaşındaki teknik adamın kadrosu o kadar da kalabalık olmayacak.



Gaziantep F.K'nın yeni teknik direktörü Erol Bulut bu zamana kadar çalıştığı Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe kulüplerinde yanından ayırmadığı ve sağ kolu olan Mehmet Yozgatlı ekibinde tercih ettiği ilk isim oldu.



46 yaşında ki teknik adamın yardımcıları arasında atletik performans antrenörü Murat Yüksel, analist İbrahim Kemal Menderes ve medya danışmanı Volkan Küçük yer alıyor.



Erol Bulut ayrıca görüşme halinde olduğu bir kaleci antrenörü ve Yunanistan'dan bir yardımcı antrenörü ekibine dahil edecek. Böylelikle Bulut'un ekibinde toplam 6 isim yer almış olacak.



