Ernesto Valverde'den Laporte açıklaması!

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, evrakları yetişmeyen ve son anda iptal olan Aymeric Laporte transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



Üzülmek yerine ileriye bakmaları gerektiğini belirten Valverde, "Bunlar futbolda olan şeyler. Onu kadromuzda görmek isterdik ama olmadı. Üzülmek yerine ileriye bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Laporte transferinin FIFA'nın elindeki hukuki/idari süreçlerle yeniden gerçekleşme ihtimali ile ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam, "Bu girişimlerin detaylarını bilmiyorum, ben sahada olanlara odaklanıyorum. Kulüp sonuna kadar deneyecektir ama ne olacağını bilemem." cevabını verdi.



