05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Ernesto Valverde'den Laporte açıklaması!

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, evrakları yetişmeyen Aymeric Laporte transferi hakkında konuştu.

calendar 05 Eylül 2025 13:39 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 13:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ernesto Valverde'den Laporte açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, evrakları yetişmeyen ve son anda iptal olan Aymeric Laporte transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Üzülmek yerine ileriye bakmaları gerektiğini belirten Valverde, "Bunlar futbolda olan şeyler. Onu kadromuzda görmek isterdik ama olmadı. Üzülmek yerine ileriye bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Laporte transferinin FIFA'nın elindeki hukuki/idari süreçlerle yeniden gerçekleşme ihtimali ile ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam, "Bu girişimlerin detaylarını bilmiyorum, ben sahada olanlara odaklanıyorum. Kulüp sonuna kadar deneyecektir ama ne olacağını bilemem." cevabını verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.