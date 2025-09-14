Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"GOL HALA KONTROL EDİLLİYOR"
Arnavut futbolcu, "Maça iyi başladık, golü de bulduk. Şu an hala gol kontrol ediliyor. 10 kişi mücadele etmek kolay değil. İyi mücadele ettik, iyi savunduk. 10 kişi devam etmek kolay olmadı." dedi.
"İYİ MÜCADELE ETTİK"
Muçi, ayrıca, "Harika ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İyi mücadele ettik." sözlerini sarf etti.
Ernest Muçi: "Gol hala kontrol ediliyor!"
Trabzonspor'da Ernest Muçi, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
