Erman Toroğlu: 'Rıdvan Dilmen'den özür bekliyorum'

Erman Toroğlu, Rıdvan Dilmen'in kendisinden özür istemesi ile ilgili konuştu ve Dilmen'in kendisine özür dilemesi gerektiğini iddia etti.



Dilmen'in sözlerine şaşırdığını kaydeden Toroğlu, "Rıdvan Dilmen, NTV'de bir konuşma yapmış, benden özür bekliyormuş. Bir şeyler konuşmuş, FETÖ olaylarına girmiş falan, o beni ilgilendiren bir şey değil. Fethullah falan olayı bana çok uzak işler, hayatta sevmediğim işler. Rıdvan ile bayağı uzun çalıştık, ben ondan bir terslik görmedim, o da benden görmemiştir. Benden özür bekliyormuş, şaşırdım. Sezonun ilk programıydı, sağda solda çok konuşuluyor, Serdar Tatlı'yı Rıdvan getirmiş diyorlar, bu ileride baş ağrıtır dedim. Rıdvan buna alınmış. Rıdvan, sen Türkiye'de bir futbol adamı olarak şu gelse iyi olur, bu gitse iyi olur diyebilirsin. Biri aradı mesela, Erman hocam seninle çalışmak istiyorum MHK'da dedi, yok dedim, kiminle çalışayım dedi, Yusuf Namoğlu dedim. Bunu sen de diyebilirsin. Serdar Tatlı, bilmem ne diyebilirsin. Serdar Tatlı düzgün çocuk, çok da tanımam. Şimdi ben Rıdvan Dilmen'den özür bekliyorum." dedi.



"YILLARDIR KAFAYA ŞEYTAN GİRMİŞ DİYORUM"



"Şeytan" demesine tepki gösterilmesinin de normal olmadığını söyleyen yorumcu, "Rıdvan'ın takma bir adı var ya hani, 30-35 senedir sana bunu diyorlar. Başından bunu söylemeyin de. O lakabı ben yıllardır hakemlerin kafasına şeytan girmiş diye söyleyen bir adamım. Niye alınıyorsun, niye özür bekliyorsun. Benim çalıştığım gazete ve televizyon, çalıştığım en rahat grup. Daha önce görevden alındım, daha doğrusu atıldım. Şunu yaz, bunu yaz dediler yapmadım. Sen bunu ima edersen, yanlış. Sen de bu televizyonda çalıştın." ifadelerini kullandı.



Ersin Düzen ile ilgili sözler için de yorum yapan Erman Toroğlu, "TRT konusunda söylediklerine yüzde yüz katılıyorum. Hem TRT'de müdürlük yap, hem çıkıp program yap, hem de çıkıp TFF'den para al! Hadi canım sen de!" diye konuştu.







