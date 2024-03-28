Erkekler Kupa Voley finalinin ardından sürpriz evlilik teklifi

Halkbank Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Mert Matic, eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklifinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler Kupa Voley finalinin ardından sürpriz evlilik teklifi
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27 Mart 2024 21:03
Son güncelleme 28 Mart 2024 00:39
Halkbank Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Mert Matic, eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.

Arkas Spor'u yenerek şampiyon olan Halkbank'ın oyuncularından Mert Matic, dünya ve Avrupa şampiyonu eski tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklifinde bulundu.

İrem Yaman'ın teklifi kabul etmesinin ardından çift mutluluklarını sarılarak kutladı.

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