Erik Ten Hag'dan taraftarına transferde müjde

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak Community Shield finali maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Ten Hag, yaptığı açıklamada, takımının son durumu ve transferlerle ilgili konuştu.



TRANSFER AÇIKLAAMASI



Hollandalı çalıştırıcı, transfer konusunda "Ne yaptığımızı biliyoruz. Takım olarak iyi bir konumdayız. İyi bir takımımız var ve sadece bekleyeceğiz. Sabırlı olun ve doğru zamanda size transferleri duyuracağız.'' dedi.



JADON SANCHO



Ten Hag, geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmeyen Sancho hakkında da konuşarak, "Jadon ön bölgelerin tümünde oynayabilir. Birden fazla pozisyon için bir seçenek.'' ifadelerini kullandı.



KADRO SEÇİMİ



Manchester City karşısında oynayabilecek oyuncularıyla da ilgili konuşan Ten Hag, "Victor Lindelöf, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ve Luke Shaw'ın durumları belirsiz. Lisandro Martinez kadroda olabilecek.'' şeklinde konuştu.





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