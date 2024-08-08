Erik Ten Hag'dan taraftarına transferde müjde

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, takımının son durumu ve transferlerle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erik Ten Hag'dan taraftarına transferde müjde
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08 Ağustos 2024 19:26
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak Community Shield finali maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ten Hag, yaptığı açıklamada, takımının son durumu ve transferlerle ilgili konuştu.

TRANSFER AÇIKLAAMASI

Hollandalı çalıştırıcı, transfer konusunda "Ne yaptığımızı biliyoruz. Takım olarak iyi bir konumdayız. İyi bir takımımız var ve sadece bekleyeceğiz. Sabırlı olun ve doğru zamanda size transferleri duyuracağız.'' dedi.

JADON SANCHO

Ten Hag, geçtiğimiz sezon kadroda düşünülmeyen Sancho hakkında da konuşarak, "Jadon ön bölgelerin tümünde oynayabilir. Birden fazla pozisyon için bir seçenek.'' ifadelerini kullandı. 

KADRO SEÇİMİ

Manchester City karşısında oynayabilecek oyuncularıyla da ilgili konuşan Ten Hag, "Victor Lindelöf, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka ve Luke Shaw'ın durumları belirsiz. Lisandro Martinez kadroda olabilecek.'' şeklinde konuştu.

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