Erik Lamela: 'Fenerbahçe ilk yarı çok iyiydi'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu Sevilla'nın ikinci golünü atan Erik Lamela maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin ilk yarı çok iyi oynadığını söyleyen Lamela, "Fenerbahçe çok zorlu ve harika bir rakip. İlk yarıda çok iyi oynadıklarını gösterdiler ve çok zorlandık. İkinci yarı da aynı seviyede oynamayı denediler ama başaramadılar. Biz ikinci yarıda oyunumuzu geliştirdik ve 90 dakika boyunca gösterdiğimiz fedakarlıkla iyi bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

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