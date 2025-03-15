Basketbol THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.
Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 29. hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında sayı üretmekte zorlanan Ergin Ataman'ın takımı, ilk periyodu 20-9, devreyi de 38-27 geride kapattı.
Oyun üstünlüğünü sürdüren Olympiakos karşısında farkı kapatmakta zorlanan Panathinaikos AKTOR, final periyoduna 62-50 geride girdi.
Son çeyrek çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken Panathinaikos, bir ara 19 sayı geriye düştüğü müsabakada farkı son 30 saniyede 2'ye (76-74) kadar düşürdü. Konuk ekip, son topta Sloukas'la isabet sağlayamadı ve Olympiakos müsabakadan 76-74 galip ayrıldı.
Lider Olympiakos, bu sonuçla 22. galibiyetini aldı ve play-off'u garantileyen ilk takım olmayı başardı. Panathinaikos ise 11. kez mağlup oldu.
Panathinaikos'ta milli basketbolcu Cedi Osman, müsabakada 23 dakika 39 saniye parkede kalırken, takımına 13 sayılık katkı sağladı.
Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.
Basketbol THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.
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