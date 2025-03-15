Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!

THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
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15 Mart 2025 00:37

Basketbol THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 29. hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında sayı üretmekte zorlanan Ergin Ataman'ın takımı, ilk periyodu 20-9, devreyi de 38-27 geride kapattı.

Oyun üstünlüğünü sürdüren Olympiakos karşısında farkı kapatmakta zorlanan Panathinaikos AKTOR, final periyoduna 62-50 geride girdi.

Son çeyrek çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken Panathinaikos, bir ara 19 sayı geriye düştüğü müsabakada farkı son 30 saniyede 2'ye (76-74) kadar düşürdü. Konuk ekip, son topta Sloukas'la isabet sağlayamadı ve Olympiakos müsabakadan 76-74 galip ayrıldı.

Lider Olympiakos, bu sonuçla 22. galibiyetini aldı ve play-off'u garantileyen ilk takım olmayı başardı. Panathinaikos ise 11. kez mağlup oldu.

Panathinaikos'ta milli basketbolcu Cedi Osman, müsabakada 23 dakika 39 saniye parkede kalırken, takımına 13 sayılık katkı sağladı.

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