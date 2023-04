Erdem Can'dan Avrupa maçı öncesi taraftara mesaj!

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası son 16 turunda İtalya'nın Germani Brescia takımı karşısında perşembe günü oynayacakları maçı kazanarak, Ankaralı basketbolseverlerin "THY Avrupa Ligi" hayalini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.



Erdem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun en önemli anlarına geldiklerini dile getirdi. Normal sezonda B Grubu'nu 2. sırada bitirerek son 16 turu ve yükselmesi durumunda çeyrek finalde ev sahibi avantajını elde eden başkent ekibi, yarın Ankara'da karşılaşacağı İtalyan temsilcisini eleyerek adını son 8 takım arasına yazdırmaya çalışacak.



Avrupa Kupası'nı alan takımın seneye THY Avrupa Ligi'nde yer alacağını hatırlatan Can, şunları söyledi:



"Taraftarımızın yaşadığı 'Bu yıl Avrupa Kupası'nı alıp seneye Avrupa Ligi'nde olacağız' heyecanı, umarım Brescia maçında tribünlere yansır. Başkent Ankara'nın bu kadar önemli bir Avrupa kupası maçında salonu doldurması lazım. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Her şeye maç maç bakıyoruz. Her maçın hakkını vermek istiyoruz. Ankaralı basketbolseverleri maça bekliyoruz."



"Zorlu bir maç olacak"



Erdem Can, Germani Brescia'nın son haftalarda formunun yükseldiğini anlatarak, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini dile getirdi.



Normal sezonda olduğu gibi bu maça da aynı konsantrasyonla hazırlanacaklarını belirten Can, şunları kaydetti:



"Rakibimiz İtalya Kupası'nı kazanan bir takım. Bu tür tekli eleme maçlarını oynamayı iyi biliyorlar. Zaten İtalya Kupası'nı da böyle kazandılar. Onların öz güveni açısından önemli. Son 3 lig maçını kazandılar, bunlardan biri de Avrupa Ligi takımı EA7 Emporio Armani Milan'a karşı. Çok ciddi bir takıma karşı oynayacağız. Atletik olan ve sert oynayan bir takım. Süreyi 10-12 oyuncuya yayma çalışıyorlar. Zor bir maç olacak."





