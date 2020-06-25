Erce Kardeşler: 'Ankaragücü maçına hazırım!'

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlanıp çıkınca Alanyaspor deplasmanında ikinci devrede kaleyi koruyan Erce Kardeşler başarılı bir grafik sergilemişti.



Kritik kurtarışlar yapan 25 yaşındaki eldiven, kupa maçlarından sonra bir kez daha güven verdi.



Başarılı kaleci "Şu an tek hedefimiz Ankaragücü maçından 3 puanı almak. Ben hazırım. Kalemi gole kapatmak istiyorum" dedi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Erce'ye güveni tam.



