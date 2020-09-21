"Eran Zahavi'yi 10 büyük kulüp istedi, PSV'ye gitti!"

Hollanda Ligi takımlarından PSV'ye transfer olan Eran Zahavi'nin menajeri konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Eran Zahavi'yi 10 büyük kulüp istedi, PSV'ye gitti!'
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21 Eylül 2020 17:56
Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'e imza atan Zahavi'nin menajeri açıklamalarda bulundu.

Zahavi'nin menajeri Katzav, birçok teklif aldıklarını söylerken, "Zahavi'ye 10 büyük takımdan teklif vardı ama saygımdan kulüp isimlerini vermeyeceğim. PSV onun hep ilk tercihiydi. Eran, Schmidt ile çalışmak istedi. Çin'deyken onu hep almaya çalıştı" dedi.

Öte yandan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, 33 yaşındaki oyuncunun kendilerine önerildiğini ifade etti.

Zahavi'yi düşündüklerini ancak almadıklarını söyleyen teknik adam, "Menajerleri Zahavi'yi bize de önerdi. Baktık, inceledik, yeterince forvetimiz olduğunu düşündük ve almadık." diye konuştu.

İsrailli oyuncu Eran Zahavi, PSV Eindhoven ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



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