Enner Valencia: "Yine olsa, yine penaltı atarım"

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

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Enner Valencia: 'Yine olsa, yine penaltı atarım'
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07 Ocak 2021 21:24
Fenerbahçe'de Enner Valencia, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.

Kaçırdığı penaltı için görüşleri sorulan Valencia, "Maalesef korona olduktan sonra bir sakatlığım oldu. Sakatlığım geçtikten sonra geri döndüm, takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Penaltı kaçtı ama hocam tekrar şans verirse, tekrar kullanırım. Bazen yapamadığınız şeylerin üstesinden gelmek için devam etmeniz gerekiyor. Bir daha olursa, bir daha penaltı atarım." dedi.

Küçük bir sakatlık yaşadığını da söyleyen Ekvadorlu oyuncu, "Maçta bir sakatlığım oldu ama arkadaşlarıma yardım etme isteğinden, takıma yararlı olma hedefim olduğundan bir ağrı hissetmedim." ifadelerini kullandı.



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