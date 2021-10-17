Enner Valencia uçtu uçtu, 11'e girdi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosunda Vitor Pereira'dan sürpriz bir hamle geldi.



Milli arada ülkesi Ekvador'la 3 maça çıkan ve uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelip, Trabzonspor maçı öncesi idmanlara çıkan Enner Valencia'ya 11'de şans verildi.



Milli Takım'ın Letonya ile oynadığı maçta gol atan Serdar Dursun bu maçta gol bölgesinde favori gösterilirken, Mergim Berisha ise alternatif isim olarak görünüyordu. Oyuncusunun idman performansından memnun olan Pereira, "Oynamaya hazırım" diyen Valencia'yı 11'e yazdı.



2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki milli arada Ekvador formasıyla 3 zorlu maça çıkan Enner Valencia, Bolivya (3-0), Venezuela 1- 2 (d) ve Kolombiya 0-0 (d) karşılaşmalarında forma giydi. Bu üç mücadeleye de ilk 11'de başlayan Valencia, 3 kez ağları salladı. Son maçını 15 Ekim'de Kolombiya'ya karşı oynayan ve uzun bir yolculuğun sonunda önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu, antrenmana da katılmıştı.



Valencia, bu sezon 10 resmi maçta 2 asistinin yanı sıra attığı 5 golle de takımının en skorer ismi konumunda yer alıyor.



"12-13 SAAT UÇUYOR, OYNUYOR"



Kısa bir süre önce Fenerbahçeli Enner Valencia'nın bu performansını değerlendiren Volkan Demirel "Enner Valencia 12-13 saat uçuyor, maç oynuyor ve geri geliyor yine oynuyor. Demek kendine bakıyor. Takım oyuncusu, iyi işler yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.





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