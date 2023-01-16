Enner Valencia gol krallığını sürdürdü

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra Süper Lig'e ilk 11'e döndü.



Dünya Kupası'na kadar Sarı-Lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti. Ekvadorlu forvet, 8. ve 90+1. dakikalarda sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren isim oldu, krallık yarışında 15 golle ligin ilk yarısını zirvede kapattı.



SÜPER LİG'DE DAHA İYİSİ YOK!



Süper Lig'de 15 maçta 984 dakika süre alan ve 15 gol, 4 asistle oynayan Valencia, bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta 2+ gol atan oyuncu oldu. Tecrübeli isim, ayrıca Gaziantep FK deplasmanında bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncu olmayı başardı. 33 yaşındaki forvet; Ümraniyespor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını 2 kez sarsmayı başardı.





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