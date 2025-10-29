ENKA, 16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu oldu

Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak sutopunda düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası, İstanbul'da gerçekleştirildi.



Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre üç gün süren organizasyon, ENKA Sutopu Havuzu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.



Müsabakalar sonucunda ENKA, kupanın sahibi oldu. Organizasyonu Galatasaray ikinci, Uludağ Oksijen ise üçüncü sırada bitirdi.



16 Yaş Altı Erkekler Cumhuriyet Kupası'nda Galatasaray'ın sporcularından Kemal Can Onur gol kralı, Kaan Karaaslan da en iyi kaleci oldu.



