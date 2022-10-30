Engelleri çift olarak aştılar; madalya!

Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti, bir gümüş madalya daha elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Engelleri çift olarak aştılar; madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2022 12:35
Çekya'da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti, bir gümüş madalya daha elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, çiftler 1 SD+SD2 kategorisinde sahneye çıkan Abdulkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal, ikinci oldu.

Abdulkadir ve Nezihe, çiftler serbest kategorisinde de gümüş madalya almıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ