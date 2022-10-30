Çekya'da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti, bir gümüş madalya daha elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, çiftler 1 SD+SD2 kategorisinde sahneye çıkan Abdulkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal, ikinci oldu.
Abdulkadir ve Nezihe, çiftler serbest kategorisinde de gümüş madalya almıştı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, çiftler 1 SD+SD2 kategorisinde sahneye çıkan Abdulkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal, ikinci oldu.
Abdulkadir ve Nezihe, çiftler serbest kategorisinde de gümüş madalya almıştı.
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