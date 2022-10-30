Çekya'da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda Abdulkadir Ünal-Nezihe Koçak Ünal çifti, bir gümüş madalya daha elde etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, çiftler 1 SD+SD2 kategorisinde sahneye çıkan Abdulkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal, ikinci oldu.



Abdulkadir ve Nezihe, çiftler serbest kategorisinde de gümüş madalya almıştı.





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