Enes Ünal'ın takımı Getafe, Barcelona'yı devirdi

La Liga 6. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.

, Fotoğraf; EPA
Enes Ünal'ın takımı Getafe, Barcelona'yı devirdi
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17 Ekim 2020 23:54
La Liga'nın 6. haftasında Getafe ile Juventus karşı karşıya geldi.

Coliseum Alfonso Perez'de oynanan karşılaşmayı Getafe 1-0 kazanarak haftanın sürpriz sonucuna imza atmayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 56. dakikasında Getafe penaltı kazandı ve topun başına geçen Jaime Mata takımını öne geçirdi. 71. dakikada Milli futbolcumuz Enes Ünal oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda Barcelona gol bulmayı başaramayınca skor 1-0 Getafe lehine sonuçlandı.

Bu sonucuna ardından Barcelona, 4. maçında 7 puanda kaldı. Getafe ise 10 puana yükselerek bu sezon iddialı bir yerde yer edinmek için önemli puanları hanesine yazdırdı.



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