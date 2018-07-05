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'ın yıldız futbolcusu'e İspanya La Liga'dan'nun talip olduğu iddia edildi. Kadrosunda Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'yu barındıran Celta Vigo'nun transfer listesine Rodrigues'i aldığı belirtildi.İspanyol ekibinin hem kanat hem de forvet oynayabilen bir futbolcu istediği ve bunun için de 3 futbolcu belirlediği kaydedildi. Celta'nın listesinde Galatasaray'dan Garry Rodrigues, Guingamp'tan Clement Grenier ve Monterrey'den Cesar Montes olduğu açıklandı.Öte yandan La Liga'nın bir diğer ekibi Real Betis'in de 27 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle transfere sıcak bakmadığı iddia edildi.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekipte 33 maça çıkarken 9 gol ve 11 asist üretmişti.