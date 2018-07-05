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Emre ve Okay'ın takımı, Garry Rodrigues'e göz dikti!

Galatasaray'ın kanat futbolcusu Garry Rodrigues için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emre ve Okay'ın takımı, Garry Rodrigues'e göz dikti!
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05 Temmuz 2018 15:56
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'e İspanya La Liga'dan Celta Vigo'nun talip olduğu iddia edildi. Kadrosunda Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'yu barındıran Celta Vigo'nun transfer listesine Rodrigues'i aldığı belirtildi.

İspanyol ekibinin hem kanat hem de forvet oynayabilen bir futbolcu istediği ve bunun için de 3 futbolcu belirlediği kaydedildi. Celta'nın listesinde Galatasaray'dan Garry Rodrigues, Guingamp'tan Clement Grenier ve Monterrey'den Cesar Montes olduğu açıklandı.

BETIS İSE TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Öte yandan La Liga'nın bir diğer ekibi Real Betis'in de 27 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı ancak yüksek bonservis ücreti nedeniyle transfere sıcak bakmadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekipte 33 maça çıkarken 9 gol ve 11 asist üretmişti.



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