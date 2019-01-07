Emre Akbaba'nın dönüş tarihi netleşti

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın ne zaman geri döneceği merakla beklenirken, oyuncunun salonda çalışmalarını sürdürmesi sevindirdi.Sarı kırmızılı ekipte, tedavisi süren Emre Akbaba ise salonda özel olarak çalıştı.Akbaba'nın sahalara dönüşünün 4 ile 6 ay arasında olduğu belirtilirken, futbolcunun tedavisinin planlanandan hızlı gittiği ve Şubat ayı sonunda geri dönmesini beklendiği öğrenildi.Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan yıldız futbolcunun, yarından itibaren havuz çalışmalarına başlayacağı ve bu tedaviye vereceği tepkiye göre takıma katılacağı aktarıldı.