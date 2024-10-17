Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine Emrah Bayraktar'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu!
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17 Ekim 2024 19:12
Emrah Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü olarak atandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kariyeri boyunca Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi pek çok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerini yürüten Bayraktar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne getirildi.

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