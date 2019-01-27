Emenike, Fenerbahçe'nin Moses transferini yorumladı

Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Emenike, Nijeryalı vatandaşı Victor Moses'in sarı-lacivertli takıma transferinideğerlendirdi.Moses'ın transferden önce kendisini aradığını ifade eden Emenike, "Transfer teklifi aldığında beni aradı. Fikirlerimi sordu. Kendisini isteyen çok kulüp vardı. Ben de gerekli tüm bilgileri verdim kulüple ilgili. Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu anlattım. Taraftardan bahsettim. Fazla düşünmeden gitmesini tavsiye ettim. Umarım transferde katkım olmuştur. Oyun stili, karakteri tam Fenerbahçe'ye göre. Kulübü ve taraftarı tanıyorum. Moses'i de. Bence tam Fenerbahçe'ye göre bir isim" dedi.