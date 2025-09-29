Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, sakatlıklarla geçen 2024-25 sezonunun ardından yeni sezona temkinli bir yaklaşımla giriyor.diyen Embiid, PHLY Sports'tan Derek Bodner dahil gazetecilere yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon sadece 19 maçta forma giyebilen Embiid, sol dizinde yaşadığı kronik sorunlarla mücadele etmişti. Eski MVP, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Team USA kadrosunda yer almasına rağmen, Philadelphia'nın hazırlık kampı ve sezonun ilk dokuz maçında dinlendirilmişti.Embiid, sakatlığına rağmen sezon içinde iğne tedavisiyle oynamaya çalıştı. Ancak sürekli şişlik ve ağrı yaşaması nedeniyle şubat ayında tamamen sezonu kapattı.Nisan ayında sol dizinden artroskopik cerrahi geçiren yıldız pivot, 14 ay önce aynı dizde menisküs onarım ameliyatı olmuştu. Embiid daha önce yaptığı açıklamalarda, eski formuna dönmek için ikinci bir operasyonun gerekli olduğunu düşündüğünü belirtmişti.Henüz sahalara dönüş için kesin bir takvim bulunmasa da Embiid, kendini "oldukça iyi" hissettiğini ve günü gününe ilerlediğini söyledi:"Belirli bir beklenti yok. Hedefimiz, düzenli olarak sahada olmak ve geçen yıl yaşadığımız durumun tekrarlanmaması," dedi.Embiid'in yıldız takım arkadaşı Paul George da sakatlık sonrası dönüş sürecinde. George, yaz döneminde yaşadığı bir sakatlık nedeniyle dizinden ameliyat olmuştu ve kamp başlangıcına tam hazır olamayacak.George, ESPN'den Jeff Borzello'ya yaptığı açıklamada, dizindeki şişliğin azaldığını vebelirtti.diyen George,ifadelerini kullandı.